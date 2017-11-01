В Элисте состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Ход реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» обсудили сегодня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечения правопорядка в Калмыкии. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Алексей Шурунгов приводит в докладе данные, свидетельствующие о том, что предпринимаемые по профилактике дорожно-транспортных происшествий меры весьма эффективны. За последние четыре года общее число погибших в ДТП снизилось почти на 27 %, на 60 % – количество детей. В республике осуществляется комплекс мероприятий, прежде всего, направленный на улучшение состояния автомобильных дорог, их освещения, внедрение комплексов автоматической фиксации правонарушений на улицах и дорогах региона.



Налажена просветительская работа среди воспитанников школьных и дошкольных учреждений. Но вместе с тем, немало нерешенных проблем, на них также акцентировал внимание глава региона.



Заслушали и обсудили доклад министра здравоохранения Руслана Нагаева. Как было отмечено, ведомство направляет усилие на развитие и укрепление материально-технической базы Центра медицины катастроф. И повышение квалификации специалистов, занятых в сфере оказания первой медицинской помощи. Как результат, значительно снижен показатель смертности от ДТП. Ход реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» обсудили сегодня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечения правопорядка в Калмыкии. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Алексей Шурунгов приводит в докладе данные, свидетельствующие о том, что предпринимаемые по профилактике дорожно-транспортных происшествий меры весьма эффективны. За последние четыре года общее число погибших в ДТП снизилось почти на 27 %, на 60 % – количество детей. В республике осуществляется комплекс мероприятий, прежде всего, направленный на улучшение состояния автомобильных дорог, их освещения, внедрение комплексов автоматической фиксации правонарушений на улицах и дорогах региона.Налажена просветительская работа среди воспитанников школьных и дошкольных учреждений. Но вместе с тем, немало нерешенных проблем, на них также акцентировал внимание глава региона.Заслушали и обсудили доклад министра здравоохранения Руслана Нагаева. Как было отмечено, ведомство направляет усилие на развитие и укрепление материально-технической базы Центра медицины катастроф. И повышение квалификации специалистов, занятых в сфере оказания первой медицинской помощи. Как результат, значительно снижен показатель смертности от ДТП.



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