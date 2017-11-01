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Сегодня, 16:30

В Элисте состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе


В Элисте состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионеХод реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» обсудили сегодня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечения правопорядка в Калмыкии. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Алексей Шурунгов приводит в докладе данные, свидетельствующие о том, что предпринимаемые по профилактике дорожно-транспортных происшествий меры весьма эффективны. За последние четыре года общее число погибших в ДТП снизилось почти на 27 %, на 60 % – количество детей. В республике осуществляется комплекс мероприятий, прежде всего, направленный на улучшение состояния автомобильных дорог, их освещения, внедрение комплексов автоматической фиксации правонарушений на улицах и дорогах региона.

Налажена просветительская работа среди воспитанников школьных и дошкольных учреждений. Но вместе с тем, немало нерешенных проблем, на них также акцентировал внимание глава региона.

Заслушали и обсудили доклад министра здравоохранения Руслана Нагаева. Как было отмечено, ведомство направляет усилие на развитие и укрепление материально-технической базы Центра медицины катастроф. И повышение квалификации специалистов, занятых в сфере оказания первой медицинской помощи. Как результат, значительно снижен показатель смертности от ДТП.



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