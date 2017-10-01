В городской администрации обсудили ряд проблем

В ходе традиционного еженедельного совещания в администрации Элисты руководители всех подразделений отчитались о ситуации в степной столице на сегодня. Так, по информации начальника городского управления Роспотребнадзора Анатолия Французова, плановая вакцинация против гриппа продолжается. На очереди студенты средних специальных и высших учебных заведений.



Что касается другой насущной проблемы осенне-зимнего периода, то тепло в дома элистинцев, по данным «Энергосервиса», подается согласно температурному режиму. Также в степной столице продолжаются работы по установке и замене бордюрного камня и укладке асфальта. А рабочими городского зеленого хозяйства ведутся работы по демонтажу зданий по улице Осипенко, а также незаконных рекламных конструкций. В ходе традиционного еженедельного совещания в администрации Элисты руководители всех подразделений отчитались о ситуации в степной столице на сегодня. Так, по информации начальника городского управления Роспотребнадзора Анатолия Французова, плановая вакцинация против гриппа продолжается. На очереди студенты средних специальных и высших учебных заведений.Что касается другой насущной проблемы осенне-зимнего периода, то тепло в дома элистинцев, по данным «Энергосервиса», подается согласно температурному режиму. Также в степной столице продолжаются работы по установке и замене бордюрного камня и укладке асфальта. А рабочими городского зеленого хозяйства ведутся работы по демонтажу зданий по улице Осипенко, а также незаконных рекламных конструкций.



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