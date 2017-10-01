Несколько минут назад в Элисте начал работу Калмыцкий деловой форум «территория развития». Напомним, он организован Правительством республики и Центром поддержки предпринимательства. Ключевая тема – развитие регионов как суббрендов России, инвестиционная привлекательность территории, повышение узнаваемости региона в России и за рубежом, развитие малого и среднего бизнеса.

Запланированы мероприятия с участием российских экспертов. Работа продлится два дня.

Сейчас в новом спорткомплексе работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Елена Алексенко. Несколько минут назад в Элисте начал работу Калмыцкий деловой форум «территория развития». Напомним, он организован Правительством республики и Центром поддержки предпринимательства. Ключевая тема – развитие регионов как суббрендов России, инвестиционная привлекательность территории, повышение узнаваемости региона в России и за рубежом, развитие малого и среднего бизнеса.Запланированы мероприятия с участием российских экспертов. Работа продлится два дня.Сейчас в новом спорткомплексе работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Елена Алексенко.



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