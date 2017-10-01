В ГосДуме рассмотрели законопроект об ужесточении меры при взыскании алиментов

Сегодня в Государственной думе депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые касаются соблюдения прав граждан. В частности, один из них касался работы многофункциональных центров. Парламентарии предлагают пересмотреть процедуру предоставления госуслуг. Изменения повышают требования к работе МФЦ и ужесточают ответственность за нарушения. Также в центре внимания сегодня был законопроект, предлагающий ужесточить меры при взыскании алиментов. Подробнее по телефону рассказала депутат Госдумы Марина Мукабенова. Сегодня в Государственной думе депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые касаются соблюдения прав граждан. В частности, один из них касался работы многофункциональных центров. Парламентарии предлагают пересмотреть процедуру предоставления госуслуг. Изменения повышают требования к работе МФЦ и ужесточают ответственность за нарушения. Также в центре внимания сегодня был законопроект, предлагающий ужесточить меры при взыскании алиментов. Подробнее по телефону рассказала депутат Госдумы Марина Мукабенова.



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