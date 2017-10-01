В Элисту прибывают участники делового форума, который уже завтра начнет свою работу. Ключевые темы: развитие регионов как суббрендов России, инвестиционная привлекательность, развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня по приезду в город с главой республики говорили те, кто в течение двух дней буде6т участвовать в форуме. По словам Алексея Орлова, актуальные вопросы развития региона станут предметом обсуждения профессионалов. Это будет обмен не только мнениями, но и опытом российских экспертов, который был наработан на протяжении многих лет. В числе гостей бизнес-консультант Владимир Волошин. К примеру, он готов поделиться своими мыслями, как привлечь в степной регион любителей спорта. В Элисту прибывают участники делового форума, который уже завтра начнет свою работу. Ключевые темы: развитие регионов как суббрендов России, инвестиционная привлекательность, развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня по приезду в город с главой республики говорили те, кто в течение двух дней буде6т участвовать в форуме. По словам Алексея Орлова, актуальные вопросы развития региона станут предметом обсуждения профессионалов. Это будет обмен не только мнениями, но и опытом российских экспертов, который был наработан на протяжении многих лет. В числе гостей бизнес-консультант Владимир Волошин. К примеру, он готов поделиться своими мыслями, как привлечь в степной регион любителей спорта.



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