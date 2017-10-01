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Сегодня, 17:00

В Элисте прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС


В Элисте прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧССегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, которое возглавил председатель правительства региона Игорь Зотов. На каких вопросах заострили внимание участники совещания – узнавала наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.

В центре внимания комиссии – обеспечение пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий. Как было озвучено сотрудниками МЧС, в преддверии надвигающихся праздников запланирована сезонная профилактическая операция «Новый год». Всего же на территории региона по предварительным данным, планируется задействовать 280 объектов – это места проведения детских утренников, школьных елок, а также объекты хранения и реализации пиротехнической продукции.

Еще один вопрос, на котором заострили внимание участники заседания – готовность медицинских учреждений к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как было отмечено, эпидсезон выпадает на период с конца ноября до начала декабря. За счет федерального бюджета в республику поступили 124 тысячи 900 доз вакцины «Совигрипп». Причем заказ выполнен на сто процентов, отметил заместитель министра здравоохранения Калмыкии Хонгор Мутьянов. Между тем, только за прошедшую неделю зарегистрировано 359 пациентов с диагнозом ОРВИ. В основном, это дети.

Также были подведены итоги купального сезона на территории региона. Наибольшее число погибших на воде зафиксировано в Лаганском районе. А в Малодербетовском и Ики-Бурульском РМО сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с природными пожарами, отметили в управлении МЧС. И еще. Как было озвучено, дорожные службы к предстоящей зиме не готовы. На сегодняшний день противогололедные материалы пока не заготовлены. Профильному ведомству в срок до 27 ноября нужно заключить контракты с подрядными организациями на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог.

По итогам заседания принято решение: в следующем году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям необходимо провести в районах и пригласить глав муниципальных образований.



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