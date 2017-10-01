В Элисте пройдет деловой форум «Территория развития»

Развитие регионов как суббрендов, инвестиционная привлекательность и повышение узнаваемости региона в России и за рубежом, развитие малого и среднего бизнеса. Эксперты и специалисты в области маркетинга и краудсорсинга обсудят эти темы на калмыцком деловом форуме «Территория развития». Об этом на брифинге рассказала министр экономики региона Зоя Санджиева. Он пройдет в Новом дворце спорта с 27 по 28 октября. В деловой программе примут участие член Экспертного совета при Правительстве страны Константин Гаранин, российский тренер по бизнесу Глеб Архангельский, спикер в формате событийного туризма Владимир Волошин. Семинары будут разделены на три секции. В дни работы бизнес форума будет развернута и выставка «Малый бизнес Калмыкии». Развитие регионов как суббрендов, инвестиционная привлекательность и повышение узнаваемости региона в России и за рубежом, развитие малого и среднего бизнеса. Эксперты и специалисты в области маркетинга и краудсорсинга обсудят эти темы на калмыцком деловом форуме «Территория развития». Об этом на брифинге рассказала министр экономики региона Зоя Санджиева. Он пройдет в Новом дворце спорта с 27 по 28 октября. В деловой программе примут участие член Экспертного совета при Правительстве страны Константин Гаранин, российский тренер по бизнесу Глеб Архангельский, спикер в формате событийного туризма Владимир Волошин. Семинары будут разделены на три секции. В дни работы бизнес форума будет развернута и выставка «Малый бизнес Калмыкии».



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