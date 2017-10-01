В Страсбурге идёт работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. Накануне обсуждалось много важных вопросов, интересующих европейское сообщество. Проблемы миграции беженцев, коррупционной безопасности, в том числе на местных региональных уровнях и вопросы языкового равенства национальных меньшинств. Затем председатель Конгресса госпожа ГУдрун МОслер-ТОрнстрем выступила с отчётным докладом, где коснулась мировой ситуации и координации Совета Европы со всеми политическими институтами международного сообщества.



Сегодня участникам конгресса предстоит серьёзная дискуссия о развитии языкового равенства на европейской части континента. На ней только что с докладом на тему «Региональные языки и языки меньшинств в современной Европе» на примере развития калмыцкого языка в Российской Федерации выступил Глава Калмыкии Алексей Орлов. Добавлю, что работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября. В Страсбурге идёт работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. Накануне обсуждалось много важных вопросов, интересующих европейское сообщество. Проблемы миграции беженцев, коррупционной безопасности, в том числе на местных региональных уровнях и вопросы языкового равенства национальных меньшинств. Затем председатель Конгресса госпожа ГУдрун МОслер-ТОрнстрем выступила с отчётным докладом, где коснулась мировой ситуации и координации Совета Европы со всеми политическими институтами международного сообщества.Сегодня участникам конгресса предстоит серьёзная дискуссия о развитии языкового равенства на европейской части континента. На ней только что с докладом на тему «Региональные языки и языки меньшинств в современной Европе» на примере развития калмыцкого языка в Российской Федерации выступил Глава Калмыкии Алексей Орлов. Добавлю, что работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября.



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