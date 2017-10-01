Алексей Орлов дал эксклюзивное интервью

В своём эксклюзивном интервью корреспондентам «Аргументов и фактов» Нижнее Поволжье Глава Калмыкии затронул на ряд актуальных тем. Первый вопрос главного редактора газеты Наталии Гладкой касался экологической проблемы в регионе. Алексей Орлов, прежде всего, обрисовал ситуацию со степными антилопами, которая сложилась на сегодняшний день в республике. По его словам, проводится большая целенаправленная работа по сохранению популяции сайгака. Наблюдается динамичный рост численности сайгака в калмыцких степях. Он обозначил и другие экологические проблемы.



Также Алексей Орлов рассказал о той работе, которая проводится в республике по сохранению культуры, традиции и языка калмыцкого народа. Это не только творческие мероприятия, но и реальная поддержка тех, кто работает в этой сфере. К примеру, для них строят ипотечное жилье. Причем все расходы, связанные с инфраструктурой берёт на себя республиканский бюджет. При этом себестоимость квадратного метра значительно ниже рыночной цены.



Полную версию интервью Главы Калмыкии Алексея Орлова газете «Аргументы и факты» смотрите в эту субботу в эфире телеканала Россия в 8.20. В своём эксклюзивном интервью корреспондентам «Аргументов и фактов» Нижнее Поволжье Глава Калмыкии затронул на ряд актуальных тем. Первый вопрос главного редактора газеты Наталии Гладкой касался экологической проблемы в регионе. Алексей Орлов, прежде всего, обрисовал ситуацию со степными антилопами, которая сложилась на сегодняшний день в республике. По его словам, проводится большая целенаправленная работа по сохранению популяции сайгака. Наблюдается динамичный рост численности сайгака в калмыцких степях. Он обозначил и другие экологические проблемы.Также Алексей Орлов рассказал о той работе, которая проводится в республике по сохранению культуры, традиции и языка калмыцкого народа. Это не только творческие мероприятия, но и реальная поддержка тех, кто работает в этой сфере. К примеру, для них строят ипотечное жилье. Причем все расходы, связанные с инфраструктурой берёт на себя республиканский бюджет. При этом себестоимость квадратного метра значительно ниже рыночной цены.Полную версию интервью Главы Калмыкии Алексея Орлова газете «Аргументы и факты» смотрите в эту субботу в эфире телеканала Россия в 8.20.



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