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Сегодня, 18:00

В Правительстве готовится проект трехлетнего бюджета


В Правительстве готовится проект трехлетнего бюджетаНа сегодняшнем очередном заседании Совета представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления при Народном хурале обсуждали один вопрос. О совершенствовании межбюджетных отношений с муниципальными образованиями. В Правительстве готовится проект трехлетнего бюджета, в котором должны найти отражение все основные параметры, в том числе, направленные на укрепление налоговой базы муниципалитетов. Их сегодня озвучил министр финансов Очир Шургучеев. Это распределения нормативов по некоторым видам налогов, в частности, подоходного и по упрощенной системе налогообложения в сторону их увеличения, что позволит значительно повысить доходы муниципальных бюджетов.

В муниципалитеты ежегодно направляется почти одна треть средств республиканского бюджета. В прошлом году – финансовая помощь была оказана в объеме 3, 5 млрд. руб. , в текущем году увеличена на 12, 5 %.



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