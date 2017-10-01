Сегодня в Страсбурге открылась 33 пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. На 32 сессии конгресса Совета Европы руководитель степной республики выступал на тему «Положения, закрепляющие институты прямой демократии на примере Республики Калмыкия». И вот что Алексей Орлов рассказал об итогах первого дня работы нынешней сессии конгресса.



Работа 33 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября. Сегодня в Страсбурге открылась 33 пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. На 32 сессии конгресса Совета Европы руководитель степной республики выступал на тему «Положения, закрепляющие институты прямой демократии на примере Республики Калмыкия». И вот что Алексей Орлов рассказал об итогах первого дня работы нынешней сессии конгресса.Работа 33 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября.



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