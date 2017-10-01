Состоялось первое заседание Совета по культуре при главе региона

«Услышать друг друга, расставить приоритеты». Лейтмотив первого заседания Совета по культуре, созданного по инициативе главы региона. Для участия в дискуссии были приглашены руководители профессиональных коллективов. По сути, они же и определили повестку дня, внеся на обсуждение вопрос о кадрах. Дефицит испытывают как театры, так и творческие объединения, прежде всего, музыкальные академические: это хоры, оркестры. Во многих наблюдается естественный процесс: смена поколений. Привлечь молодых – становится труднее. Причин немало. В ходе обсуждения приходят к выводу о необходимости совершенствования системы подготовки кадров. Предложения самые разные вплоть до создания специального Фонда, и строительства нового Центра. Звучат и другие мнения.



Итог этой дискуссии подводит председатель Совета Алексей Орлов.



Вопрос о подготовке кадров в стенах калмыцкого госуниверситета, также не оставили без внимания. По словам главы региона, его решение во многом зависит от Федерального Центра, потому необходимы усилия со стороны республиканского кабинета министров. Даны соответствующие поручения чиновникам и ректору ВУЗа Бадме Салаеву. На Правительственном уровне, по словам Алексея Орлова, должны решаться и вопросы поддержки молодых писателей, поэтов и художников. Акцентировали внимание и на материально – технической базе учреждений, которая также требует обновления. Во многих музыкальных коллективах артисты играют на личных инструментах. А театры, которых в 90- тые лишили постановочных выплат, вынуждены сами находить средства.



Ситуация после нынешнего обсуждения, похоже, может измениться. Алексей Орлов «за» то, что бы внести соответствующую строку в статье расходов при верстке бюджета на 2018 год. Обсудили еще один не менее важный вопрос, касающийся государственного заказа. Как заявил глава, необходимо определиться с количеством постановок. Это может быть не более 3 – х, но гарантированно поддержанных из бюджета республики.



Что же касается заработной платы работникам культуры, она индексируется в соответствии с целевыми показателями. До конца этого года средний ее размер составит более 17 тысяч рублей.



В последующие годы, заверил глава региона, есть все основания, дальнейшего повышения заработной платы работников культуры. «Услышать друг друга, расставить приоритеты». Лейтмотив первого заседания Совета по культуре, созданного по инициативе главы региона. Для участия в дискуссии были приглашены руководители профессиональных коллективов. По сути, они же и определили повестку дня, внеся на обсуждение вопрос о кадрах. Дефицит испытывают как театры, так и творческие объединения, прежде всего, музыкальные академические: это хоры, оркестры. Во многих наблюдается естественный процесс: смена поколений. Привлечь молодых – становится труднее. Причин немало. В ходе обсуждения приходят к выводу о необходимости совершенствования системы подготовки кадров. Предложения самые разные вплоть до создания специального Фонда, и строительства нового Центра. Звучат и другие мнения.Итог этой дискуссии подводит председатель Совета Алексей Орлов.Вопрос о подготовке кадров в стенах калмыцкого госуниверситета, также не оставили без внимания. По словам главы региона, его решение во многом зависит от Федерального Центра, потому необходимы усилия со стороны республиканского кабинета министров. Даны соответствующие поручения чиновникам и ректору ВУЗа Бадме Салаеву. На Правительственном уровне, по словам Алексея Орлова, должны решаться и вопросы поддержки молодых писателей, поэтов и художников. Акцентировали внимание и на материально – технической базе учреждений, которая также требует обновления. Во многих музыкальных коллективах артисты играют на личных инструментах. А театры, которых в 90- тые лишили постановочных выплат, вынуждены сами находить средства.Ситуация после нынешнего обсуждения, похоже, может измениться. Алексей Орлов «за» то, что бы внести соответствующую строку в статье расходов при верстке бюджета на 2018 год. Обсудили еще один не менее важный вопрос, касающийся государственного заказа. Как заявил глава, необходимо определиться с количеством постановок. Это может быть не более 3 – х, но гарантированно поддержанных из бюджета республики.Что же касается заработной платы работникам культуры, она индексируется в соответствии с целевыми показателями. До конца этого года средний ее размер составит более 17 тысяч рублей.В последующие годы, заверил глава региона, есть все основания, дальнейшего повышения заработной платы работников культуры.



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