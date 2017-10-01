Состоялось первое заседание Совета по культуре при главе региона
Cегодня состоялось первое заседание Совета по культуре при главе региона. По словам Алексея Орлова, несмотря на то, что в этой сфере есть динамика и реализуется немало интересных проектов, существует ряд проблем, требующих пристального внимания. Общественный орган и создан, чтобы сообща обсуждать и доводить принятые по некоторым актуальным вопросам рекомендации до исполнительного органа. На заседании был поднят вопрос о кадрах. Дефицит испытывают многие профессиональные коллективы. В числе предложений - поддержка молодых специалистов, создание Фонда, а еще возможность подготовки кадров в КалмГУ. Также акцентировали внимание на материально-технической базе, которая требует обновления. При этом предлагались проекты по созданию новых Центров и коллективов, строительства общежитий. Глава региона выразил согласие с мнением тех, кто предлагает эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Что касается заработной платы работникам культуры, она индексируется в соответствии с целевыми показателями. До конца этого года средний ее размер составит чуть более 17 тысяч рублей.