Cегодня состоялось первое заседание Совета по культуре при главе региона. По словам Алексея Орлова, несмотря на то, что в этой сфере есть динамика и реализуется немало интересных проектов, существует ряд проблем, требующих пристального внимания. Общественный орган и создан, чтобы сообща обсуждать и доводить принятые по некоторым актуальным вопросам рекомендации до исполнительного органа. На заседании был поднят вопрос о кадрах. Дефицит испытывают многие профессиональные коллективы. В числе предложений - поддержка молодых специалистов, создание Фонда, а еще возможность подготовки кадров в КалмГУ. Также акцентировали внимание на материально-технической базе, которая требует обновления. При этом предлагались проекты по созданию новых Центров и коллективов, строительства общежитий. Глава региона выразил согласие с мнением тех, кто предлагает эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Что касается заработной платы работникам культуры, она индексируется в соответствии с целевыми показателями. До конца этого года средний ее размер составит чуть более 17 тысяч рублей. Cегодня состоялось первое заседание Совета по культуре при главе региона. По словам Алексея Орлова, несмотря на то, что в этой сфере есть динамика и реализуется немало интересных проектов, существует ряд проблем, требующих пристального внимания. Общественный орган и создан, чтобы сообща обсуждать и доводить принятые по некоторым актуальным вопросам рекомендации до исполнительного органа. На заседании был поднят вопрос о кадрах. Дефицит испытывают многие профессиональные коллективы. В числе предложений - поддержка молодых специалистов, создание Фонда, а еще возможность подготовки кадров в КалмГУ. Также акцентировали внимание на материально-технической базе, которая требует обновления. При этом предлагались проекты по созданию новых Центров и коллективов, строительства общежитий. Глава региона выразил согласие с мнением тех, кто предлагает эффективно использовать имеющиеся ресурсы.Что касается заработной платы работникам культуры, она индексируется в соответствии с целевыми показателями. До конца этого года средний ее размер составит чуть более 17 тысяч рублей.



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