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Вчера, 17:57

Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы региона


Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы регионаСегодня Алексей Орлов провел рабочее совещание по вопросам реализации итоговых решений заседания президиума Госсовета России, который проходил в Ульяновске. С информацией о ситуации с пассажирскими перевозками в республике выступил заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Юрий Ользеев. По его словам, в 2016 году в Калмыкии был утвержден комплексный план по пригородным маршрутам, в пределах 50 километров вокруг Элисты. Что касается поручения главы региона по обеспечению регулярной связи районных центров со столицей и соседними селами, то уже на днях начала функционировать линия Яшалта-Городовиковск. Также проводится работа по остановочным пунктам. Сейчас их порядка 7 в райцентрах. Они приведены в соответствие и включены в реестр минтраспорта страны. Как отметил Ользеев, в скором времени начнется разработка комплексного плана по развитию транспортного обслуживания, он охватывает и районные муниципальные образования. Все рекомендации и проекты в рамках дорожной карты доведены до руководителей. Речь в них идет о разработке нормативных документов, приведении в соответствие маршрутов, изучении пассажиропотока. Предполагается, что комплексный план развития пассажирских перевозок в Калмыкии с учетом решений федерального министерства будет подготовлен и принят до конца года.

Подробнее о ситуации с пассажирскими перевозками в степной столице рассказал первый заместитель Главы Администрации Элисты Денис Ишкеев. На сегодняшний день на территории города работают 20 маршрутов, в том числе четыре - пригородных. По итогам конкурса, который провел муниципалитет в июле, выдано 2016 карт, порядка 189 автомобилям, которые непосредственно осуществляют пассажирские перевозки на территории Элисты. Но, как было отмечено, есть и некоторые проблемы.



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