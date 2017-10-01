Глава Калмыкии Алексей Орлов провел очередной прием граждан

На прямую линию Владимиру Путину от жителей Калмыкии поступили 27 обращений. Они находятся на личном контроле главы региона. Сегодня Алексей Орлов провел очередной прием граждан по тем вопросам, которых волнует наших земляков. Это проблема водоснабжения, ремонт дорог и подготовка квалифицированных кадров в сфере культуры.



Несмотря на предстоящий серьезный разговор, встреча с главой республики началась с приятного момента. Художественный руководитель государственного театра « Ойраты» Петр Надбитов, который был в числе тех, кто обращался с просьбой к Владимиру Путину, поздравил Алексея Орлова с днем рождения и преподнес свой подарок.



Ну, а суть обращения Петра Надбитова к главе государства заключалась в подготовке профессиональных кадров. А точнее речь шла о строительстве в Элисте центра одаренных детей. Первый этап решения вопроса был озвучен сразу на месте. Уже в следующем году состоится набор юных талантов. Для будущих хореографов и балетмейстеров отведено помещение – это государственный концертный зал. Ребята будут заниматься на втором этаже, для них будут созданы все условия. Пероживание предусмотрено в этношколе в Сити -Чесс. Что касается нового центра, его возведение отложено на 2019 год.



Также на личном приеме были рассмотрены обращения из той самой зеленой папки и жителя поселка Ики-Бурул Сергея Дорджиева. Его волнует проблема обеспечения водой и ремонт сельских дорог. Как признался заявитель, он не заметил, что в поселке активно ведется строительство разводящих сетей водоснабжения. Поэтому принес участникам встречи свои извинения за оплошность. Качественная питьевая вода поступит в дома сельчан уже в будущем году. Кстати, как было отмечено, эта работа ведется с опережением графика. Алексей Орлов дал поручение представителям заинтересованных ведомств оказать содействие в подключение сети именно к многоквартирным домам, которые требуют особого технического решения.



Что касается ремонта дорог Элиста-Ики-Бурул-Чолун-Хамур, то первые пять километров будут возведены до 15 ноября. На следующий год предусмотрено замена дорожного полотна протяженностью 19 километров. А в 2019-м еще 10 километров. На эти цели будут направлены порядка двухсот миллионов рублей.



Кстати, немалые деньги будут потрачены и на ремонт внутрипоселковых дорог. Весной будущего года специалисты приступят к строительным работам.



По всем рассмотренным вопросам Алексей Орлов дал ряд поручений, которые должны будут выполнены в намеченные сроки. Все обращения жителей Калмыкии, которые поступили на прямую линию Владимиру Путину, Глава региона рассматривает лично. На прямую линию Владимиру Путину от жителей Калмыкии поступили 27 обращений. Они находятся на личном контроле главы региона. Сегодня Алексей Орлов провел очередной прием граждан по тем вопросам, которых волнует наших земляков. Это проблема водоснабжения, ремонт дорог и подготовка квалифицированных кадров в сфере культуры.Несмотря на предстоящий серьезный разговор, встреча с главой республики началась с приятного момента. Художественный руководитель государственного театра « Ойраты» Петр Надбитов, который был в числе тех, кто обращался с просьбой к Владимиру Путину, поздравил Алексея Орлова с днем рождения и преподнес свой подарок.Ну, а суть обращения Петра Надбитова к главе государства заключалась в подготовке профессиональных кадров. А точнее речь шла о строительстве в Элисте центра одаренных детей. Первый этап решения вопроса был озвучен сразу на месте. Уже в следующем году состоится набор юных талантов. Для будущих хореографов и балетмейстеров отведено помещение – это государственный концертный зал. Ребята будут заниматься на втором этаже, для них будут созданы все условия. Пероживание предусмотрено в этношколе в Сити -Чесс. Что касается нового центра, его возведение отложено на 2019 год.Также на личном приеме были рассмотрены обращения из той самой зеленой папки и жителя поселка Ики-Бурул Сергея Дорджиева. Его волнует проблема обеспечения водой и ремонт сельских дорог. Как признался заявитель, он не заметил, что в поселке активно ведется строительство разводящих сетей водоснабжения. Поэтому принес участникам встречи свои извинения за оплошность. Качественная питьевая вода поступит в дома сельчан уже в будущем году. Кстати, как было отмечено, эта работа ведется с опережением графика. Алексей Орлов дал поручение представителям заинтересованных ведомств оказать содействие в подключение сети именно к многоквартирным домам, которые требуют особого технического решения.Что касается ремонта дорог Элиста-Ики-Бурул-Чолун-Хамур, то первые пять километров будут возведены до 15 ноября. На следующий год предусмотрено замена дорожного полотна протяженностью 19 километров. А в 2019-м еще 10 километров. На эти цели будут направлены порядка двухсот миллионов рублей.Кстати, немалые деньги будут потрачены и на ремонт внутрипоселковых дорог. Весной будущего года специалисты приступят к строительным работам.По всем рассмотренным вопросам Алексей Орлов дал ряд поручений, которые должны будут выполнены в намеченные сроки. Все обращения жителей Калмыкии, которые поступили на прямую линию Владимиру Путину, Глава региона рассматривает лично.



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