Алексей Орлов провел прием граждан по личным вопросам

Накануне в Городовиковске Глава республики Алексей Орлов встретился с жительницей соседнего Яшалтинского района Натальей Бажановой. Напомним ранее, в ходе видеоконференции в рамках личного приёма Главы региона были рассмотрены обращения, поступившие Владимиру Путину во время Прямой линии. Женщина жаловалась на то, что в их районном центре - в Яшалте - невозможно получить льготные лекарства.



Также речь шла о налогах. По словам Натальи Бажановой, она получила так называемые письма счастья, в которых земельный и имущественный налог, вырос в разы. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции не дают результатов. Накануне в Городовиковске Глава республики Алексей Орлов встретился с жительницей соседнего Яшалтинского района Натальей Бажановой. Напомним ранее, в ходе видеоконференции в рамках личного приёма Главы региона были рассмотрены обращения, поступившие Владимиру Путину во время Прямой линии. Женщина жаловалась на то, что в их районном центре - в Яшалте - невозможно получить льготные лекарства.Также речь шла о налогах. По словам Натальи Бажановой, она получила так называемые письма счастья, в которых земельный и имущественный налог, вырос в разы. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции не дают результатов.



Смотреть полный выпуск новостей



