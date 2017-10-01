Алексей Орлов провел прием граждан по личным вопросам

На личном приёме Главы региона рассмотрены обращения из той самой «зелёной папки», которые поступили Владимиру Путину в ходе Прямой линии. Жительница Яшалты Наталья Бажанова пожаловалась на невозможность получения льготных лекарств в их районном центре. По ее словам, ранее им приходилось выезжать в Элисту за триста километров.



Теперь проблема решена. Также в ходе видеоконференции Наталья Бажанова, выразила озабоченность ситуацией по уплате налога на имущество по кадастровой стоимости и водоснабжения поселка. Глава региона предложил обсудить эти вопросы завтра при личной встрече в Городовиковске. В связи с трудной жизненной ситуацией к руководителю республики обратилась Элистинка Лариса Докурова. По итогам приема заявителей Алексеем Орловым даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки их исполнения.



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