ЮРПА поддержала парламентариев Калмыкии

Южно российская парламентская ассоциация поддержала все законодательные инициативы парламентариев Калмыкии на 27- ой конференции в Крыму. Как рассказала в интервью Вестям заместитель спикера Народного Хурала Саглар Бакинова, ряд предложенных проектов касаются изменений в федеральное законодательство. В частности, предлагалось предусмотреть в градостроительный Кодекс норму, позволяющей оценивать активы компаний – застройщиков, дабы избежать проблемы «обманутых дольщиков». Другая инициатива касалась муниципальных служащих в части классификации должностей. Еще одна важная инициатива должна привнести изменения в административный Кодекс. Дело в том, что по действующему законодательству полицейские не правомочны принимать самостоятельно меры воздействия на нарушителей общественного порядка. Южно российская парламентская ассоциация поддержала все законодательные инициативы парламентариев Калмыкии на 27- ой конференции в Крыму. Как рассказала в интервью Вестям заместитель спикера Народного Хурала Саглар Бакинова, ряд предложенных проектов касаются изменений в федеральное законодательство. В частности, предлагалось предусмотреть в градостроительный Кодекс норму, позволяющей оценивать активы компаний – застройщиков, дабы избежать проблемы «обманутых дольщиков». Другая инициатива касалась муниципальных служащих в части классификации должностей. Еще одна важная инициатива должна привнести изменения в административный Кодекс. Дело в том, что по действующему законодательству полицейские не правомочны принимать самостоятельно меры воздействия на нарушителей общественного порядка.



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