ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

ЮРПА поддержала парламентариев Калмыкии


ЮРПА поддержала парламентариев КалмыкииЮжно российская парламентская ассоциация поддержала все законодательные инициативы парламентариев Калмыкии на 27- ой конференции в Крыму. Как рассказала в интервью Вестям заместитель спикера Народного Хурала Саглар Бакинова, ряд предложенных проектов касаются изменений в федеральное законодательство. В частности, предлагалось предусмотреть в градостроительный Кодекс норму, позволяющей оценивать активы компаний – застройщиков, дабы избежать проблемы «обманутых дольщиков». Другая инициатива касалась муниципальных служащих в части классификации должностей. Еще одна важная инициатива должна привнести изменения в административный Кодекс. Дело в том, что по действующему законодательству полицейские не правомочны принимать самостоятельно меры воздействия на нарушителей общественного порядка.



Другие новости по теме:

  • Начала свою работу XXVII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
  • В Элисте состоится 30 сессия Народного хурала
  • В Калмыкии зарегистрировано более 250 обманутых дольщиков
  • Завершилась конференция парламентариев Юга России
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова дала эксклюзивное интервью "Вестям"
  • Закон на защите сирот
  • Представители Народного Хурала принимают участие в конференции ЮРПА
  • Калмыцкие инициативы были приняты на заседании ЮРПА
  • В Волгограде начала работу 20-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации
  • Депутаты Народного Хурала примут участие в 18-й конференции ЮРПА

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.