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Вчера, 20:30

Сегодня состоялась встреча президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и Главы Калмыкии


Сегодня состоялась встреча президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и Главы КалмыкииСегодня, в Москве состоялась встреча президента этой нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и Главы Калмыкии Алексея Орлова. Собеседники обсудили реализацию мероприятий двустороннего сотрудничества. Напомним, что Соглашение по развитию нефтегазового комплекса региона подписано в апреле 2014 года. Оно предусматривает поиск и освоение новых углеводородных месторождений, создание объектов инфраструктуры и развитие социальной сферы. В рамках него номинанты учрежденного компанией Конкурса, а это учреждения образования и культуры, некоммерческие организации и общественные объединения, а также СМИ в Калмыкии получают ежегодно порядка миллиона рублей. А Программой развития социальной сферы предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 30 000 000 руб. Приобретено два спецавтомобиля для «Черноземельской районной больницы. Глава Калмыкии передал слова признательности руководству компании от руководства Калмыкии, за помощь и поддержку в подготовке школ к новому учебному году.



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