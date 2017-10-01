Карачаево-Черкесская Республика отметила 25 лет со дня образования
На торжествах, посвящённых 25-летию образования Карачаево-Черкесской Республики, Глава Калмыкии Алексей Орлов представлял степную республику. В её столицу Черкесск съехались главы субъектов Южного и Северокавказского федеральных округов, представители федеральных министерств и ведомств. В ходе своей встречи руководитель Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и Алексей Орлов обсудили вопросы развития сотрудничества двух республик.