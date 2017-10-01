Алексей Орлов участвует в слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год»

Сегодня Алексей Орлов принимает участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» под председательством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. С основным докладом выступает Министр финансов РФ Антон Силуанов. В заседании участвуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Банка России, Счетной палаты, Минэкономразвития, региональных органов государственной власти, финансовых органов субъектов и представители экспертного сообщества. Сегодня Алексей Орлов принимает участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» под председательством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. С основным докладом выступает Министр финансов РФ Антон Силуанов. В заседании участвуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Банка России, Счетной палаты, Минэкономразвития, региональных органов государственной власти, финансовых органов субъектов и представители экспертного сообщества.



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