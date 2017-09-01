На пленарном заседании в ГосДуме обсудили проект бюджета страны

Сегодняшнее пленарное заседание в Государственной Думе было посвящено обсуждению проекта бюджета страны. В ходе работы комитета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутатам важен разговор с министром финансов и заместителем председателя правительства России по вопросу межбюджетных отношений. А глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев отметил, что в их общей работе важен согласованный результат. Вот как это прокомментировала Депутат ГосДумы Марина Мукабенова. Сегодняшнее пленарное заседание в Государственной Думе было посвящено обсуждению проекта бюджета страны. В ходе работы комитета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутатам важен разговор с министром финансов и заместителем председателя правительства России по вопросу межбюджетных отношений. А глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев отметил, что в их общей работе важен согласованный результат. Вот как это прокомментировала Депутат ГосДумы Марина Мукабенова.



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