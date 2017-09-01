ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Алексей Орлов оценил мастерство будущих управленцев


Алексей Орлов оценил мастерство будущих управленцевГлава Калмыкии Алексей Орлов побывал на защите проектов по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где принял участие в качестве члена экзаменационной комиссии. Но перед этим члены калмыцкой делегации, куда вошли члены республиканского правительства и столичной администрации, рассказали о ходе подготовки регионального проекта «Калмыкия зовет…» по созданию сети представителей Калмыкии для участия в программе Президентской академии. А что касается специальной управленческой программы, то в этом году в ней принимают участие команды из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Калмыкия. Слушатели народнохозяйственной академии представили свои проекты, отметив, что эта образовательная программа позволяет повысить качество принимаемых решений и способов внесения изменений по всем направлениям. Все участники программы также подтвердили готовность применить полученные знания на практике в своих регионах.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов принимает участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
  • Алексей Орлов примет участие в 32 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в заседании Совета при МИД России
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в заседании Итало-Российской торговой палаты
  • В Элисте проходит расширенное заседание Народного Хурала
  • Алексей Орлов примет участие в Совете глав субъектов РФ при МИД РФ
  • Глава Калмыкии принял участие во Всероссийском селекторном совещании
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в заседании Госсовета России
  • Алексей Орлов принял участие в рабочем совещании в администрации Президента России
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов примет участие в заседании правительства России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.