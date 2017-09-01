Алексей Орлов оценил мастерство будущих управленцев

Глава Калмыкии Алексей Орлов побывал на защите проектов по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где принял участие в качестве члена экзаменационной комиссии. Но перед этим члены калмыцкой делегации, куда вошли члены республиканского правительства и столичной администрации, рассказали о ходе подготовки регионального проекта «Калмыкия зовет…» по созданию сети представителей Калмыкии для участия в программе Президентской академии. А что касается специальной управленческой программы, то в этом году в ней принимают участие команды из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Калмыкия. Слушатели народнохозяйственной академии представили свои проекты, отметив, что эта образовательная программа позволяет повысить качество принимаемых решений и способов внесения изменений по всем направлениям. Все участники программы также подтвердили готовность применить полученные знания на практике в своих регионах. Глава Калмыкии Алексей Орлов побывал на защите проектов по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где принял участие в качестве члена экзаменационной комиссии. Но перед этим члены калмыцкой делегации, куда вошли члены республиканского правительства и столичной администрации, рассказали о ходе подготовки регионального проекта «Калмыкия зовет…» по созданию сети представителей Калмыкии для участия в программе Президентской академии. А что касается специальной управленческой программы, то в этом году в ней принимают участие команды из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Калмыкия. Слушатели народнохозяйственной академии представили свои проекты, отметив, что эта образовательная программа позволяет повысить качество принимаемых решений и способов внесения изменений по всем направлениям. Все участники программы также подтвердили готовность применить полученные знания на практике в своих регионах.



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