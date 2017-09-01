Глава Калмыкии принял участие в заседании президиума Госсовета в Ульяновске

В ходе состоявшегося в Ульяновске заседания президиума Госсовета, Глава Калмыкии, член президиума Государственного совета России Алексей Орлов выступил с предложениями, которые были посвящены главной теме заседания – комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации.



Таким образом, предложения Главы Калмыкии, как члена президиума Госсовета, о комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Федерации были поддержаны Главой государства и нашли отражение в подготовленном проекте соответствующего федерального закона. В ходе состоявшегося в Ульяновске заседания президиума Госсовета, Глава Калмыкии, член президиума Государственного совета России Алексей Орлов выступил с предложениями, которые были посвящены главной теме заседания – комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации.Таким образом, предложения Главы Калмыкии, как члена президиума Госсовета, о комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Федерации были поддержаны Главой государства и нашли отражение в подготовленном проекте соответствующего федерального закона.



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