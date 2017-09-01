Глава Калмыкии выступил на заседании президиума Госсовета в Ульяновске

Развитие пассажирских перевозок в регионах страны стало главной темой сегодняшнего заседания президиума Госсовета, который провел в Ульяновске Президент России Владимир Путин. Он обозначил основные проблемы и задачи. В частности, глава государства подверг критике организацию общественных перевозок в регионах. Он подчеркнул, что в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте «не добраться вообще». К тому же этот сектор до сих пор не приносит прибыли, а есть города и муниципалитеты, где работаю серые схемы. Глава Калмыкии Алексей Орлов выступил на заседании со своим предложением, которое было поддержано президентом.

На этом заседании Владимир Путин поручил губернаторам проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта. Развитие пассажирских перевозок в регионах страны стало главной темой сегодняшнего заседания президиума Госсовета, который провел в Ульяновске Президент России Владимир Путин. Он обозначил основные проблемы и задачи. В частности, глава государства подверг критике организацию общественных перевозок в регионах. Он подчеркнул, что в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте «не добраться вообще». К тому же этот сектор до сих пор не приносит прибыли, а есть города и муниципалитеты, где работаю серые схемы. Глава Калмыкии Алексей Орлов выступил на заседании со своим предложением, которое было поддержано президентом.На этом заседании Владимир Путин поручил губернаторам проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта.



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