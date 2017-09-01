Алексей Орлов встретился с директором Всероссийского Научно-исследовательского института мясного скотоводства
Глава региона Алексей Орлов встретился с директором Всероссийского Научно-исследовательского института мясного скотоводства Сергеем Мирошниковым, участником 8-го съезда национальной ассоциации заводчиков калмыцкой породы скота. Сотрудничество с институтом, отметил Алексей Орлов, дало позитивную динамику роста мясного поголовья в республике. И сегодня Калмыкия является одним из ведущих регионов страны по этому показателю.