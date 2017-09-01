Начала работу очередная сессия Народного хурала

20 вопросов повестки дня сегодняшней сессии Народного Хурала затронули практически все стороны жизни региона. Но основной акцент был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев докладывал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года».



После всех процедурных моментов первым пунктом работы депутатов Народного Хурала стало утверждение кандидатуры Санала Ургадулова предложенной Главой Калмыкии на пост мирового судьи Яшалтинского района на трёхлетний срок. Затем парламентарии приняли несколько поправок в существующие законодательные акты по вопросу противодействия коррупции. От имени главы республики их предложил его представитель в региональном парламенте Юрий Сидоренко. Но основной акцент сегодня был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев рассказал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года». Этот план предусматривает большую работу в области растениеводства, животноводства, мелиорации земель и продолжение мероприятий по программе устойчивое развитие сельских территорий. В ходе обсуждения упомянули и итоги завершившегося накануне большого животноводческого форуме в Элисте, где участники из 15 регионов России подали данные о масштабном разведении скота калмыцкой породы в 40 субъектах страны.

Практика проведения «Парламентского часа» давно доказала свою эффективность. Вот и на этот раз перед министром была поставлена задача познакомить депутатский корпус с конкретным планом работы по отраслям.



Принимавший участие в работе Народного Хурала Глава Калмыкии Алексей Орлов поделился своим мнением по вопросам, затронутым Главой Минсельхоза Баатром Болаевым.

[right][/right]Алексей Орлов рассказал также о ближайших планах правительства в социальной и экономической жизни республики. 20 вопросов повестки дня сегодняшней сессии Народного Хурала затронули практически все стороны жизни региона. Но основной акцент был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев докладывал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года».После всех процедурных моментов первым пунктом работы депутатов Народного Хурала стало утверждение кандидатуры Санала Ургадулова предложенной Главой Калмыкии на пост мирового судьи Яшалтинского района на трёхлетний срок. Затем парламентарии приняли несколько поправок в существующие законодательные акты по вопросу противодействия коррупции. От имени главы республики их предложил его представитель в региональном парламенте Юрий Сидоренко. Но основной акцент сегодня был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев рассказал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года». Этот план предусматривает большую работу в области растениеводства, животноводства, мелиорации земель и продолжение мероприятий по программе устойчивое развитие сельских территорий. В ходе обсуждения упомянули и итоги завершившегося накануне большого животноводческого форуме в Элисте, где участники из 15 регионов России подали данные о масштабном разведении скота калмыцкой породы в 40 субъектах страны.Практика проведения «Парламентского часа» давно доказала свою эффективность. Вот и на этот раз перед министром была поставлена задача познакомить депутатский корпус с конкретным планом работы по отраслям.Принимавший участие в работе Народного Хурала Глава Калмыкии Алексей Орлов поделился своим мнением по вопросам, затронутым Главой Минсельхоза Баатром Болаевым.[right][/right]Алексей Орлов рассказал также о ближайших планах правительства в социальной и экономической жизни республики.



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