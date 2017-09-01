ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

Начала работу очередная сессия Народного хурала


Начала работу очередная сессия Народного хурала20 вопросов повестки дня сегодняшней сессии Народного Хурала затронули практически все стороны жизни региона. Но основной акцент был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев докладывал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года».

После всех процедурных моментов первым пунктом работы депутатов Народного Хурала стало утверждение кандидатуры Санала Ургадулова предложенной Главой Калмыкии на пост мирового судьи Яшалтинского района на трёхлетний срок. Затем парламентарии приняли несколько поправок в существующие законодательные акты по вопросу противодействия коррупции. От имени главы республики их предложил его представитель в региональном парламенте Юрий Сидоренко. Но основной акцент сегодня был сделан на отчёте главы сельхозведомства. В рамках «Правительственного часа» Баатр Болаев рассказал «О реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков местной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года». Этот план предусматривает большую работу в области растениеводства, животноводства, мелиорации земель и продолжение мероприятий по программе устойчивое развитие сельских территорий. В ходе обсуждения упомянули и итоги завершившегося накануне большого животноводческого форуме в Элисте, где участники из 15 регионов России подали данные о масштабном разведении скота калмыцкой породы в 40 субъектах страны.
Практика проведения «Парламентского часа» давно доказала свою эффективность. Вот и на этот раз перед министром была поставлена задача познакомить депутатский корпус с конкретным планом работы по отраслям.

Принимавший участие в работе Народного Хурала Глава Калмыкии Алексей Орлов поделился своим мнением по вопросам, затронутым Главой Минсельхоза Баатром Болаевым.
[right][/right]Алексей Орлов рассказал также о ближайших планах правительства в социальной и экономической жизни республики.



Другие новости по теме:

  • Подведены предварительные итоги госпрограммы развития сельского хозяйства
  • В Элисте прошла сессия Народного Хурала Калмыкии
  • Правительство России распределило субсидии на развитие мелиорации
  • В минсельхозе Калмыкии состоялось заседание коллегии
  • В Калмыкии состоялась сессия Народного Хурала
  • В минсельхозе Калмыкии состоялось заседание коллегии
  • В Элисте идёт работа очередной 17-й сессии Народного Хурала
  • В Элисте начала работу шестнадцатая сессия Народного Хурала Калмыкии
  • В Элисте начала работу 11-я сессия Народного Хурала
  • Депутаты Народного Хурала приняли проект закона о бюджете за 2013 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.