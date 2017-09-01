Дальнейшие планы сотрудничества обсудили Зораб Авдоян и Глава региона

Глава региона Алексей Орлов сегодня встретился с участником съезда - руководителем одной из ведущих агрофирм в Приволжском федеральном округе Зорабом Авдояном. Он разводит калмыцкий скот в Самарской области. Он настоящий фанат этого вида животных. За 7 лет ему удалось увеличить поголовье до 5 тысяч. Авдоян успешно совершенствует эту породу. Его животноводческой комплекс в Самарской области - стартовая площадка для знакомства с нею для многих регионов страны. В прошлом году животные были отправлены в Беларусь, Тюменскую, Ульяновскую области. В планах предпринимателя – довести поголовье скота калмыцкой породы до 10 тысяч голов и начать производство экологически чистого мяса. Глава региона Алексей Орлов сегодня встретился с участником съезда - руководителем одной из ведущих агрофирм в Приволжском федеральном округе Зорабом Авдояном. Он разводит калмыцкий скот в Самарской области. Он настоящий фанат этого вида животных. За 7 лет ему удалось увеличить поголовье до 5 тысяч. Авдоян успешно совершенствует эту породу. Его животноводческой комплекс в Самарской области - стартовая площадка для знакомства с нею для многих регионов страны. В прошлом году животные были отправлены в Беларусь, Тюменскую, Ульяновскую области. В планах предпринимателя – довести поголовье скота калмыцкой породы до 10 тысяч голов и начать производство экологически чистого мяса.



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