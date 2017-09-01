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Вчера, 22:28

Проблему водообеспечения обсудили участники басейногого совета


Проблему водообеспечения обсудили участники басейногого советаНа обсуждении - жизненно важная для республики проблема - водообеспечение. При потребности 700 млн. кубов живительной влаги, доступны из собственных источников только 50 млн., при этом, как «питьевая», используются в основном подземные воды. Её качество под постоянным контролем, и у специалистов не вызывает тревоги. Ну, а львиная доля – поступает из источников, расположенных на территории сопредельных регионов. Из бассейнов рек Волга, Кума, Кубань, Терек. Это во многом и осложняет ситуацию. Дефицит воды сказывается на всех сферах жизнедеятельности степного края. Глава республики Алексей Орлов говорит о предпринимаемых мерах.

А далее в ходе обсуждения важного для региона вопроса участники заседания остановились на главном водном объекте Калмыкии – Чограйском водохранилище, которое эксплуатируется почти полвека. А потому весьма актуальна проблема его реконструкции, и повышения уровня, а главное, качества воды. А сейчас наблюдается сильная ее минерализация.

Связано это еще и с тем, что в хранилище вода поступает из реки Кума, состоящая на две трети из дренажно-сбросных вод. Специалисты предлагают подавать воду из более чистого источника – реки Терек. Но для этого необходимо возвести в створе Левокумского гидроузла акведук.

Еще один важный проект – Элистинское водохранилище, строительство которого было приостановлено из-за корректировки проекта. В данный момент профильное Министерство в ожидании заключения госэкспертизы.

В центре внимания и внутренние водоемы. В 2018 году планируют расчистку русел рек Светлый Ерик в Черноземельском районе, Шар Эльсн в Ергенинском и Средняя Ласта в селе Плодовитое. Необходимая документация уже направлена на согласование в вышестоящие инстанции. Сегодня было решено внести в этот список еще один объект – реку Западный Маныч, расположенную на границе Калмыкии и Ставропольского края.
Участники Бассейного Совета рассмотрели на заседании еще ряд вопросов. По всем приняты соответствующие решения.



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