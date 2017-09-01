Депутаты ГосДумы обозначили приоритеты осенней сессии

Сегодня депутаты государственной Думы на своём утреннем пленарном заседании обозначили приоритеты осенней сессии. В их числе реализация Послания Президента Федеральному Собранию, работа над бюджетом и повышение эффективности парламентского контроля. Что касается законотворческих приоритетов, то их определили сами избиратели. Соответствующий опрос по инициативе Госдумы был проведен в июле-августе Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вот что нам рассказала по телефону депутат Марина Мукабенова. Сегодня депутаты государственной Думы на своём утреннем пленарном заседании обозначили приоритеты осенней сессии. В их числе реализация Послания Президента Федеральному Собранию, работа над бюджетом и повышение эффективности парламентского контроля. Что касается законотворческих приоритетов, то их определили сами избиратели. Соответствующий опрос по инициативе Госдумы был проведен в июле-августе Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вот что нам рассказала по телефону депутат Марина Мукабенова.



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