На заседании Президиума Правительства обсудили ход реализации поручений главы

На сегодняшнем очередном заседании Президиума Правительства обсудили ход реализации поручений главы, озвученных в Ежегодном обращении к депутатам Народного хурала. Держал отчет ряд руководителей министерств. В здравоохранении – акцентировали внимание на капитальном ремонте республиканской больницы им. Жемчуева. Намеченный на текущий год капремонт трех отделений будет завершен раньше намеченного срока. Не в ноябре, а уже в конце – сентября. Оставшуюся часть работы по ремонту цокольного этажа и централизованного стерилизационного отделения обязуются завершить в течение первого квартала. Удалось реализовать еще ряд проектов. Создать аптечные управления в районах, значительно обновить парк автомобилей скорой медпомощи, организовать в регионе сан- авиационный спасательный Центр МЧС России. Министерство образования также направляет усилия на решение поставленных задач. Одна из важных - это ликвидация второй смены в школах Элисты. С вводом новой школы, запланированным к началу второй четверти, проблема сдвинется с мертвой точки. Заслушали доклад и руководителя сельхоз ведомства. Остановились на проектах реконструкции лиманных участков, строительства убойных цехов и откормочных площадок. На сегодняшнем очередном заседании Президиума Правительства обсудили ход реализации поручений главы, озвученных в Ежегодном обращении к депутатам Народного хурала. Держал отчет ряд руководителей министерств. В здравоохранении – акцентировали внимание на капитальном ремонте республиканской больницы им. Жемчуева. Намеченный на текущий год капремонт трех отделений будет завершен раньше намеченного срока. Не в ноябре, а уже в конце – сентября. Оставшуюся часть работы по ремонту цокольного этажа и централизованного стерилизационного отделения обязуются завершить в течение первого квартала. Удалось реализовать еще ряд проектов. Создать аптечные управления в районах, значительно обновить парк автомобилей скорой медпомощи, организовать в регионе сан- авиационный спасательный Центр МЧС России. Министерство образования также направляет усилия на решение поставленных задач. Одна из важных - это ликвидация второй смены в школах Элисты. С вводом новой школы, запланированным к началу второй четверти, проблема сдвинется с мертвой точки. Заслушали доклад и руководителя сельхоз ведомства. Остановились на проектах реконструкции лиманных участков, строительства убойных цехов и откормочных площадок.



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