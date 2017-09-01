Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в работе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. В его рамках Алексей Орлов участвовал в заседании президиума Государственного совета под председательством Президента РФ Владимира Путина, где говорили о повышении качества жизни на Дальнем Востоке и о том, как сделать так, чтобы туда потянулись даже из других регионов. В самом его названии ясно читается замысел его организаторов — через диалог власти и бизнеса помогать развитию местной экономики. Что актуально и для других регионов страны. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в работе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. В его рамках Алексей Орлов участвовал в заседании президиума Государственного совета под председательством Президента РФ Владимира Путина, где говорили о повышении качества жизни на Дальнем Востоке и о том, как сделать так, чтобы туда потянулись даже из других регионов. В самом его названии ясно читается замысел его организаторов — через диалог власти и бизнеса помогать развитию местной экономики. Что актуально и для других регионов страны.



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