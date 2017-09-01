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Сегодня, 11:43

В Элисте состоялось заседание Президиума Правительства


В Элисте состоялось заседание Президиума ПравительстваВ повестку дня сегодняшнего заседание Президиума Правительства был внесен один вопрос «О реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности республики». Отчет держали руководители министерств, работающих по 12-ти утвержденным «дорожным картам». По наличию регионального законодательства защиты инвесторов, подключения к газо и тепло сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения заявлено о стопроцентном исполнении. По другим же – показатели чуть ниже. В целом, средний процент достижений целевых моделей по Калмыкии составляет 74%, общероссийский показатель – 64.



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