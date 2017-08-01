Состоялась встреча Алексея Орлова с генеральным директором ООО "Газпром"

Газификацию населенных пунктов республики обсудил сегодня глава региона Алексей Орлов с генеральным директором Газпром-межрегионгаз Владимиром Ревенко. На встрече присутствовали председатель правительства Игорь Зотов и исполнительный директор «Газпром газораспределение Элиста» Максим Романов. Речь шла о том, чтобы начать процесс газификации раньше. Также говорили об улучшении ситуации по оплате потребленного газа. На сегодняшний день зафиксированы показатели на уровне 89-ти процентов. Газификацию населенных пунктов республики обсудил сегодня глава региона Алексей Орлов с генеральным директором Газпром-межрегионгаз Владимиром Ревенко. На встрече присутствовали председатель правительства Игорь Зотов и исполнительный директор «Газпром газораспределение Элиста» Максим Романов. Речь шла о том, чтобы начать процесс газификации раньше. Также говорили об улучшении ситуации по оплате потребленного газа. На сегодняшний день зафиксированы показатели на уровне 89-ти процентов.



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