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Сегодня, 20:59

Алексей Орлов провел совещание с руководителями РМО


Организацию жилья социального найма для работников образования и здравоохранения в муниципалитетах обсудили сегодня на совещании глава Калмыкии Алексей Орлов и руководители РМО. Глава республики дал поручение председателю правительства Игорю Зотову разработать до конца текущего года стратегию работы в этом направлении. Также одной из центральных тем обсуждения стала подготовка муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году.

В разгар лета, когда днем столбик термометра зашкаливает далеко за отметку в тридцать градусов, учебный год кажется чем-то очень далеким. Однако во всех учебных учреждениях республики вовсю идет подготовка к предстоящим учебным будням. Эта тема стала центральной на сегодняшнем совещании у главы Калмыкии Алексея Орлова с руководителями РМО. Необходимо оснастить системами пожарной сигнализации образовательные организации Приютненского и Малодербетовского районов. Как отчитались их главы, работа в этом направлении уже ведется. Еще одна важная задача поставленная Алексеем Орловым – обеспЕчение школьников бесплатными учебниками. Что же касается ежегодных медицинских осмотров педагогов, то здесь Алексей Орлов дал поручение избавить учителей от финансового бремени за медосмотр.

Жилье социального найма решит вопрос нехватки кадров на селе в сферах образования и здравоохранения. Так считает руководство республики. Алексей Орлов дал задание председателю правительства Игорю Зотову до конца года выработать стратегию по организации строительства в районах такого жилья.

Подробно остановились участники встречи на обсуждении мер по водообеспечению поселка Цаган-Аман Юстинского района.

Глава Городовиковского муниципального образования доложил о ходе работ по автоматизации органов по управлению имуществом и земельными ресурсами в районе.

Кроме того, вновь заострили внимание на борьбе с саранчовыми. В этом году площадь, пострадавшая от насекомых в несколько раз больше, чем в прошлом. Соответственно, и средств на борьбу с ними было затрачено в разы больше. По словам Алексея Орлова, решение этой проблемы необходимо выносить на федеральный уровень.



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