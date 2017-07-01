«Калмыкия зовет». Под таким лозунгом завтра в Сити – Чесс холле пройдет деловой форум для представителей органов госвласти, районных и сельских муниципалитетов, а также предпринимателей. С его участниками встретился Глава региона Алексей Орлов. Форум проходит в рамках его поручений по повышению качества госуправления. Планируется, что мероприятие пройдет в форме вопросов и ответов. Ожидается интересное и плодотворное общение.



В течение двух дней участники форума обсудят основные принципы экономического планирования, опыт внедрения проектного менеджмента в госуправлении. Среди приглашенных спикеров уроженцы Калмыкии, добившиеся успехов за пределами республики. Среди них - 32 –летний Джангар Санжиев родом Сарпинского района. Сегодня он директор по развитию бизнеса в международной консалтинговой корпорации. Одной из крупнейших компаний в Центральной Европе в области управления и развития персонала.



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