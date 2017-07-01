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Вчера, 20:30

Батор Адучиев встретился с избирателями Приютненского района


Батор Адучиев встретился с избирателями Приютненского районаДепутат государственной думы Батор Адучиев встретился сегодня с активом Приютненского района. Встреча состоялась в зале заседаний Приютненского РМО. Депутат рассказал о своей деятельности в Госдуме и ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались сельского хозяйства.

Борьба с саранчовыми, агрострахование, кредиты для сельхозТовароПроизводителей. Эти темы стали основными на встрече депутата Государственной Думы Батора Адучиева с жителями Приютненского района.

Возмещение фермерам средств, потраченных на ремонт хозяйств после недавнего урагана, поднял Иван Арзаев. В начале июля в районе от непогоды пострадало двадцать семь фермерских хозяйств.

Здесь прозвучал вопрос относительно критериев включения многоквартирных домов в федеральную программу по капитальному ремонту. Поднимались на встрече и другие темы, которые Адучиев также взял на заметку.

На зернотоке СПК имени Кирова, где Батор Адучиев побывал в рамках рабочего визита в Приютненский район, ему рассказали о своих методах хозяйствования и продемонстрировали результаты уборочной кампании, которая как раз завершилась в эти дни.

Впечатлила и вместимость убойного цеха в райцентре. До четырехсот пятидесяти голов. А в холодильниках может храниться до шестисот тушек животных.

Подводя итоги визита в Приютненский район, Батор Адучиев отметил, что приютяне основательно подходят к решению многих проблем, что, безусловно, открывает хорошие перспективы для развития района.




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