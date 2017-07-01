Батор Адучиев встретился с избирателями Приютненского района

Депутат государственной думы Батор Адучиев встретился сегодня с активом Приютненского района. Встреча состоялась в зале заседаний Приютненского РМО. Депутат рассказал о своей деятельности в Госдуме и ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались сельского хозяйства.



Борьба с саранчовыми, агрострахование, кредиты для сельхозТовароПроизводителей. Эти темы стали основными на встрече депутата Государственной Думы Батора Адучиева с жителями Приютненского района.



Возмещение фермерам средств, потраченных на ремонт хозяйств после недавнего урагана, поднял Иван Арзаев. В начале июля в районе от непогоды пострадало двадцать семь фермерских хозяйств.



Здесь прозвучал вопрос относительно критериев включения многоквартирных домов в федеральную программу по капитальному ремонту. Поднимались на встрече и другие темы, которые Адучиев также взял на заметку.



На зернотоке СПК имени Кирова, где Батор Адучиев побывал в рамках рабочего визита в Приютненский район, ему рассказали о своих методах хозяйствования и продемонстрировали результаты уборочной кампании, которая как раз завершилась в эти дни.



Впечатлила и вместимость убойного цеха в райцентре. До четырехсот пятидесяти голов. А в холодильниках может храниться до шестисот тушек животных.



Подводя итоги визита в Приютненский район, Батор Адучиев отметил, что приютяне основательно подходят к решению многих проблем, что, безусловно, открывает хорошие перспективы для развития района.

Депутат государственной думы Батор Адучиев встретился сегодня с активом Приютненского района. Встреча состоялась в зале заседаний Приютненского РМО. Депутат рассказал о своей деятельности в Госдуме и ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались сельского хозяйства.Борьба с саранчовыми, агрострахование, кредиты для сельхозТовароПроизводителей. Эти темы стали основными на встрече депутата Государственной Думы Батора Адучиева с жителями Приютненского района.Возмещение фермерам средств, потраченных на ремонт хозяйств после недавнего урагана, поднял Иван Арзаев. В начале июля в районе от непогоды пострадало двадцать семь фермерских хозяйств.Здесь прозвучал вопрос относительно критериев включения многоквартирных домов в федеральную программу по капитальному ремонту. Поднимались на встрече и другие темы, которые Адучиев также взял на заметку.На зернотоке СПК имени Кирова, где Батор Адучиев побывал в рамках рабочего визита в Приютненский район, ему рассказали о своих методах хозяйствования и продемонстрировали результаты уборочной кампании, которая как раз завершилась в эти дни.Впечатлила и вместимость убойного цеха в райцентре. До четырехсот пятидесяти голов. А в холодильниках может храниться до шестисот тушек животных.Подводя итоги визита в Приютненский район, Батор Адучиев отметил, что приютяне основательно подходят к решению многих проблем, что, безусловно, открывает хорошие перспективы для развития района.



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