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Сегодня, 12:07

Изменения законодательства в сфере ЖКХ обсудили накануне на семинаре минстроя России


Изменения законодательства в сфере ЖКХ обсудили накануне на семинаре минстроя РоссииИзменения законодательства в сфере ЖКХ обсудили накануне на семинаре минстроя России с участием региональных представителей.
Формирование комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно- коммунальных услуг. Объединили эти темы на семинаре профильного министерства не случайно. Перед началом работы перед коллегами из регионов выступил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, который ясно дал понять, что в жилищно- коммунальной сфере необходимы принципиальные перемены.

Также говорили о новом механизме предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Теперь чтобы получить средства из федеральной казны регионам необходимо будет привлекать как можно больше инвесторов. Соблюдая соотношение господдержки и внебюджетных средств один к 10-ти.
Дмитрий Будницкий – заместитель директора Департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ РФ
По мнению экспертов, новшества запустят по стране механизм государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. И как показывает практика это возможно и даже необходимо в условиях непростого экономического положения. Самая крупная концессия в водоснабжении успешно реализуется в Волгограде, а примером для малочисленных городов стала концессия в теплоснабжении Ясногорска Тульской области. работа по привлечению инвесторов ведется и в степном регионе.
Участники семинара рассмотрели еще ряд изменений в законодательство в сфере ЖКХ. Каждое из которых напрямую или косвенно направлено на создание для граждан максимально комфортных условий и в квартире и на улице.



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