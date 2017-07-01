В Элисте прошло заседание Президиума республиканского Правительства

Только что завершилось заседание Президиума республиканского Правительства, которое прошло под председательством главы Алексея Орлова. В повестку дня были внесены 3 вопроса. «О реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности». О ходе уборочной кампании, о доведении субсидий на оказание государственной поддержки в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства. Детали обсуждения в следующем выпуске Вестей. Только что завершилось заседание Президиума республиканского Правительства, которое прошло под председательством главы Алексея Орлова. В повестку дня были внесены 3 вопроса. «О реализации «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности». О ходе уборочной кампании, о доведении субсидий на оказание государственной поддержки в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства. Детали обсуждения в следующем выпуске Вестей.



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