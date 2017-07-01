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Вчера, 20:30

Общественная палата республики провела встречу с министром здравоохранения


Общественная палата республики провела встречу с министром здравоохраненияОбщественная палата республики сегодня провела встречу с министром здравоохранения Русланом Нагаевым в рамках проекта «Час с министром». Вопросы, которые прозвучали сегодня, касались в основном обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, а также доступности медицинской помощи и перспектив развития здравоохранения на селе.

От жителей республики в общественную палату в адрес министра здравоохранения поступило более 60 вопросов. Каждый надеется на помощь. Это больные сахарным диабетом, астмой, онкологическими недугами и рядом редких заболеваний. И все они имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение. А вот у тех, кто присутствовал на встрече, была возможность напрямую задать волнующие их вопросы. По словам Руслана Нагаева, если 4 года назад наблюдался дефицит препаратов, то сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Но есть и проблемы, которые требуют решения.

Еще одна причина, по которой пациенты остаются без лекарств, по
признанию Нагаева, это отсутствие контроля над составлением заявок на закупку в нужных количествах медикаментов, также как и отпуск льготных лекарств. Проверка показала, что некоторые льготники приобретают медикаменты с запасом на целый год, то есть сразу по несколько упаковок.

В Юстинском районе вот уже пять лет отсутствует здание морга. Это один из отдаленных населенных пунктов республики. И это создаёт немало трудностей. Эта проблема, как и ремонт лечебных учреждений, и дефицит кадров требует незамедлительного решения. Наиболее критичная ситуация сложилась в Юстинском и Октябрьском районах. Очень нужны рентгенологи, терапевты, анестезиологи и другие специалисты.

Кстати, просьбы граждан об установке стационарного телефона в аптеке при городской поликлинике, чтобы можно было узнать о наличии лекарств, выполнена, отчитался Нагаев. Впрочем, он назвал и номер своего мобильного телефона, чтобы в случае возникновения вопросов, каждый мог лично обратиться напрямую к министру.

По словам председателя общественной палаты Бальджир Барыковой, главная задача проекта «Час с министром» в налаживании открытого диалога общественности с местными чиновниками.

Встреча с представителями общественных организаций длилось почти два часа. Конечно, этого времени не хватило, чтобы ответить на все вопросы. Но было обещано, что все проблемы, которые были озвучены, будут рассмотрены и обозначены пути их решения.



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