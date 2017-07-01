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Сегодня, 13:33

Марина Мукабенова вместе с представителями нефтяной компании посетили Лаганский район


Марина Мукабенова вместе с представителями нефтяной компании посетили Лаганский районВ рамках региональной недели депутат Государственной Думы Марина Мукабенова вместе с представителями нефтяной компании побывала на нескольких культурных и социальных объектах Лаганского района.

На коротком рабочем совещании у главы администрации Лаганского РМО Андрея Манджиева депутат Госдумы Марина Мукабенова озвучала решение, принятое нефтяной компанией о выделении республике дополнительных средств в рамках двустороннего Соглашения, подписанного в начале года. Речь идет о 36 млн, из которых 28 млн. направляются на капремонт и оборудование культурного Центра «Октябрь» в Элисте, и 8 млн. – на Сельский Дом культуры в селе Джалыково. Объект за «давностью лет» требует капитального обновления. Два года назад в районе изыскали средства и полностью заменили кровлю, а потому помощь со стороны Лукойла сейчас – как никогда кстати. Посещение этого объекта и значилось в программе рабочей поездки депутата и прибывших вместе с нею представителей нефтяной компании.

Уже после осмотра зрительного зала становится очевидно, что объект нуждается в полной реконструкции.

Для специалистов уже подготовлена проектно-сметная документация. В СМО всегда питали надежду попасть в одну из госпрограмм по поддержке соцобъектов на селе. И вот мечты начинают сбываться.

Для Марины Мукабеновой «Джалыково» – это ее «родные Пенаты». Ей памятны школьные годы, участие в художественной самодеятельности и во многих других кружках, организованных в стенах Дома культуры. Радуются, что, несмотря на трудности, сельский клуб остается – центром притяжения, где стар и млад, находят занятия по интересам. И в течение многих лет удерживает звание «лучшего муниципального учреждения» в республике.

В стенах Дома культуры расположилась и местная библиотека. Помещение небольшое, а потому, заверила Марина Мукабенова, ремонтные работы произведут и здесь. А еще, по просьбе заведующей Светланы Убушаевой, депутат обещала оказать помощь и в приобретении необходимой литературы.

А вот руководство Политехнического колледжа в городе Лагани
давно «бъет в колокола», чтобы власти обратили внимание на спортзал, который пострадал от наводнения еще в начале 2000 годов. Восстановление его требует больших финансовых вливаний. Району и республике – «не по карману». Похоже, объект войдет в планы Лукойла следующего, 2018 года,



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