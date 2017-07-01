На форуме в Краснодаре подвели промежуточные итоги

Реализацию партийного проекта Единой России Городская среда обсудили накануне в Краснодаре. Успешным и проблемным опытом поделились представители самых разных регионов нашей страны. Такого рода площадка с живым общением стала необходима, потому как впереди еще 5 лет работы по благоустройству городов.



Важность благоустройства городов и поселков, сохранение исторического облика и среды для жизни, отметил в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин. Сегодня партия большинства уже подводит промежуточные итоги масштабного всероссийского проекта «Городская среда». Действительно новую модель развития на себе смогут ощутить как миллионники, так и малые российские города.

1665 муниципалитетов принимают участие в партпроекте, будет благоустроено 15 тысяч дворовых территорий, больше двух тысяч общественных пространств и 220 парков малых городов. В том числе и полюбившиеся, но морально устаревшие места отдыха в Элисте.

Также на форуме говорили и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в первый год. В частности, это пока еще не самое активное участие жителей. Потому руководство партии акцентировало внимание на том, что при разработке регионами программы до 2022 года выбор объектов реконструкции и дизайн проекты должны будут определяться именно самими гражданами.



Главная цель форума, который собрал представителей всех 85-ти регионов России, это обмен опытом. Время, да и сами жители предъявляют совершенно новые требования к тому, как должен выглядеть современный город. Примером обратного действия среды на человека поделились авторы лофт-проекта «Каменка» в Красноярске. Инициативная молодежь превратила заброшенное здание ДК и прилегающий парк в насыщенную культурную и развлекательную среду. И как результат в этом когда-то неблагополучном районе упала преступность. А вот среди регионов - флагманов по улучшению Городской среды смелый проект представил Саратов. Изюминкой которого стало 8 километровое пешеходное кольцо, соединяющее несколько городских парков.

Ну и конечно участники форума могли воочию наблюдать успешный опыт кубанских коллег.

Площадкой форума Краснодар был выбран не случайно. В 2015 году он признан самым благоустроенным городом страны. К тому же здесь не первый год жители принимают самое активное участие в изменении общественных пространств. Яркий тому пример вот этот сквер Дружбы народов. В ходе такой масштабной реконструкции удалось сохранить его исторический облик, была восстановлена эта старейшая скульптурная композиция. Благодаря тому, что за дело взялись вместе, еще не одно поколение россиян сделают знаменитое фото с мальчиком на слоне. Реализацию партийного проекта Единой России Городская среда обсудили накануне в Краснодаре. Успешным и проблемным опытом поделились представители самых разных регионов нашей страны. Такого рода площадка с живым общением стала необходима, потому как впереди еще 5 лет работы по благоустройству городов.Важность благоустройства городов и поселков, сохранение исторического облика и среды для жизни, отметил в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин. Сегодня партия большинства уже подводит промежуточные итоги масштабного всероссийского проекта «Городская среда». Действительно новую модель развития на себе смогут ощутить как миллионники, так и малые российские города.1665 муниципалитетов принимают участие в партпроекте, будет благоустроено 15 тысяч дворовых территорий, больше двух тысяч общественных пространств и 220 парков малых городов. В том числе и полюбившиеся, но морально устаревшие места отдыха в Элисте.Также на форуме говорили и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в первый год. В частности, это пока еще не самое активное участие жителей. Потому руководство партии акцентировало внимание на том, что при разработке регионами программы до 2022 года выбор объектов реконструкции и дизайн проекты должны будут определяться именно самими гражданами.Главная цель форума, который собрал представителей всех 85-ти регионов России, это обмен опытом. Время, да и сами жители предъявляют совершенно новые требования к тому, как должен выглядеть современный город. Примером обратного действия среды на человека поделились авторы лофт-проекта «Каменка» в Красноярске. Инициативная молодежь превратила заброшенное здание ДК и прилегающий парк в насыщенную культурную и развлекательную среду. И как результат в этом когда-то неблагополучном районе упала преступность. А вот среди регионов - флагманов по улучшению Городской среды смелый проект представил Саратов. Изюминкой которого стало 8 километровое пешеходное кольцо, соединяющее несколько городских парков.Ну и конечно участники форума могли воочию наблюдать успешный опыт кубанских коллег.Площадкой форума Краснодар был выбран не случайно. В 2015 году он признан самым благоустроенным городом страны. К тому же здесь не первый год жители принимают самое активное участие в изменении общественных пространств. Яркий тому пример вот этот сквер Дружбы народов. В ходе такой масштабной реконструкции удалось сохранить его исторический облик, была восстановлена эта старейшая скульптурная композиция. Благодаря тому, что за дело взялись вместе, еще не одно поколение россиян сделают знаменитое фото с мальчиком на слоне.



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