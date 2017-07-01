В Краснодаре продолжается обсуждение федерального проекта «Городская среда». Он реализуется уже полгода. Субсидии — 42 миллиарда рублей — уже получили почти 1700 городов. Известно, что две трети финансирования пойдут на обустройство дворов. Программа рассчитана до 2025 года. А уже до конца этого года в регионах благоустроят более 22 тысяч объектов городской среды. Сегодня участники форума обсуждают проблемы ЖКХ. В Краснодаре работает делегация от Калмыкии во главе с Анатолием Козачко, там же находится и наша съёмочная группа. В Краснодаре продолжается обсуждение федерального проекта «Городская среда». Он реализуется уже полгода. Субсидии — 42 миллиарда рублей — уже получили почти 1700 городов. Известно, что две трети финансирования пойдут на обустройство дворов. Программа рассчитана до 2025 года. А уже до конца этого года в регионах благоустроят более 22 тысяч объектов городской среды. Сегодня участники форума обсуждают проблемы ЖКХ. В Краснодаре работает делегация от Калмыкии во главе с Анатолием Козачко, там же находится и наша съёмочная группа.



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