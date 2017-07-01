Уровень безработицы в республике – одна из главных тем заседания президиума правительства региона

Ситуация на рынке труда и создание новых рабочих мест - одна из тем, которая была сегодня рассмотрена на заседании Президиума Правительства Калмыкии. Как было озвучено, уровень безработицы снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено тем, что многие жители республики на весенне-летний период занимаются сельскохозяйственной работой сезонного характера. За первое полугодие трудоустроено две тысячи пятьсот сорок семь человек. Как отметила профильный региональный министр, улучшается качество поступающих в службу занятости вакансий с точки зрения размера заработной платы.



Представители городской администрации отчитались о том, какие меры принимаются по обеспечению ремонта элистинских дорог. В эти дни работы ведутся по улицам Ленина и Буденного. На эти цели выделен значительный объем финансирования из республиканского бюджета. Также сегодня участники заседания говорили об оказании бесплатной юридической помощи на территории республики. Ситуация на рынке труда и создание новых рабочих мест - одна из тем, которая была сегодня рассмотрена на заседании Президиума Правительства Калмыкии. Как было озвучено, уровень безработицы снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено тем, что многие жители республики на весенне-летний период занимаются сельскохозяйственной работой сезонного характера. За первое полугодие трудоустроено две тысячи пятьсот сорок семь человек. Как отметила профильный региональный министр, улучшается качество поступающих в службу занятости вакансий с точки зрения размера заработной платы.Представители городской администрации отчитались о том, какие меры принимаются по обеспечению ремонта элистинских дорог. В эти дни работы ведутся по улицам Ленина и Буденного. На эти цели выделен значительный объем финансирования из республиканского бюджета. Также сегодня участники заседания говорили об оказании бесплатной юридической помощи на территории республики.



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