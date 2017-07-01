19 июля Алексей Орлов примет участие в заседании рабочей группы Президиума ГосСовета России, посвященном вопросам социально-экономического развития субъектов. Глава Калмыкии выступит одним из докладчиков по теме: опыт международного сотрудничества в гуманитарной сфере степной республики, как один из факторов развития, расширения международных контактов регионов России. Напомню, в мае Президент Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета, куда вошли главы восьми регионов, в том числе Калмыкии. И это уже третье включение Алексея Орлова в авторитетный совещательный орган при Главе Государства. Сам Госсовет был учрежден в двухтысячном году и призван, в первую очередь, решать оперативные вопросы и формировать план работы самого Госсовета. Обновляет президиум президент России дважды в год по собственному распоряжению. 19 июля Алексей Орлов примет участие в заседании рабочей группы Президиума ГосСовета России, посвященном вопросам социально-экономического развития субъектов. Глава Калмыкии выступит одним из докладчиков по теме: опыт международного сотрудничества в гуманитарной сфере степной республики, как один из факторов развития, расширения международных контактов регионов России. Напомню, в мае Президент Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета, куда вошли главы восьми регионов, в том числе Калмыкии. И это уже третье включение Алексея Орлова в авторитетный совещательный орган при Главе Государства. Сам Госсовет был учрежден в двухтысячном году и призван, в первую очередь, решать оперативные вопросы и формировать план работы самого Госсовета. Обновляет президиум президент России дважды в год по собственному распоряжению.



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