Николай Нуров озвучил результаты 17-го съезда Коммунистической партии

Результаты семнадцатого съезда Коммунистической партии озвучил журналистам на сегодняшней пресс-конференции Николай Нуров. Он состоялся в конце мая. Там был подведен итог работы партии за четыре года, а также заслушаны доклады по анализу внешне- и внутриполитической ситуации в стране. Кроме того, отметил Николай Нуров, речь на встрече шла о предстоящих выборах различных уровней, которые состоятся в регионах России в сентябре, и выборах главы государства, намеченных на март две тысячи восемнадцатого. Результаты семнадцатого съезда Коммунистической партии озвучил журналистам на сегодняшней пресс-конференции Николай Нуров. Он состоялся в конце мая. Там был подведен итог работы партии за четыре года, а также заслушаны доклады по анализу внешне- и внутриполитической ситуации в стране. Кроме того, отметил Николай Нуров, речь на встрече шла о предстоящих выборах различных уровней, которые состоятся в регионах России в сентябре, и выборах главы государства, намеченных на март две тысячи восемнадцатого.



Смотреть полный выпуск новостей



