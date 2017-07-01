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Вчера, 20:59

Николай Нуров озвучил результаты 17-го съезда Коммунистической партии


Николай Нуров озвучил результаты 17-го съезда Коммунистической партииРезультаты семнадцатого съезда Коммунистической партии озвучил журналистам на сегодняшней пресс-конференции Николай Нуров. Он состоялся в конце мая. Там был подведен итог работы партии за четыре года, а также заслушаны доклады по анализу внешне- и внутриполитической ситуации в стране. Кроме того, отметил Николай Нуров, речь на встрече шла о предстоящих выборах различных уровней, которые состоятся в регионах России в сентябре, и выборах главы государства, намеченных на март две тысячи восемнадцатого.



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