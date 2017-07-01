«Единая Россия» провела расширенное заседание

На сегодняшнем расширенном заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», в котором приняли участие секретарь калмыцкого отделения Анатолий Козачко и член высшего совета Алексей Орлов, обсуждались очередные задачи, стоящие перед всем отделением и работа местных парт ячеек в период проведения избирательной кампании. Речь идет о дополнительных выборах в Элистинское горсобрание пятого созыва и собрания депутатов Лаганского и Сарпинского РМО четвертого созыва. Выступавшие подчеркнули, что все намеченные партийные проекты, которые направлены на улучшение социально - экономической жизни граждан будут реализованы. На сегодняшнем расширенном заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», в котором приняли участие секретарь калмыцкого отделения Анатолий Козачко и член высшего совета Алексей Орлов, обсуждались очередные задачи, стоящие перед всем отделением и работа местных парт ячеек в период проведения избирательной кампании. Речь идет о дополнительных выборах в Элистинское горсобрание пятого созыва и собрания депутатов Лаганского и Сарпинского РМО четвертого созыва. Выступавшие подчеркнули, что все намеченные партийные проекты, которые направлены на улучшение социально - экономической жизни граждан будут реализованы.



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