В Элисте состоялось заседание республиканской комиссии по противодействию коррупции

Роль средств массовой информации в профилактике коррупции, рациональное использование бюджетных средств на лекарственное обеспечение и меры по предупреждению коррупционных нарушений в сфере их закупок - обсудили сегодня участники заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции. Кроме того, в повестке дня значились вопросы по предупреждению взяток в сфере спорта и о результатах проведенных проверок государственных контрактов. Как отметил глава республики Алексей Орлов, в текущем полугодии было увеличено финансирование именно этих отраслей. Роль средств массовой информации в профилактике коррупции, рациональное использование бюджетных средств на лекарственное обеспечение и меры по предупреждению коррупционных нарушений в сфере их закупок - обсудили сегодня участники заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции. Кроме того, в повестке дня значились вопросы по предупреждению взяток в сфере спорта и о результатах проведенных проверок государственных контрактов. Как отметил глава республики Алексей Орлов, в текущем полугодии было увеличено финансирование именно этих отраслей.



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