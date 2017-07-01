Ассоциация "Юг" приняла важные для субъектов ЮФО решения

Открывая заседание экономического Совета Ассоциации, глава республики подчеркнул важность темы, вынесенной на обсуждение. Это «Стратегия экономического развития субъектов РФ». В обществе, а именно, у населения и бизнеса, по словам Алексея Орлова, должно быть четкое понимание вектора развития региона, его приоритетных направлений. Калмыкия актуализировала принятую несколько лет назад программу - 2020 с учетом новых обстоятельств, сложившихся в экономике страны и за ее пределами.



Ну, а впереди – разработка нового документа, рассчитанного на период до 2030 года. И этим уже активно занимается Краснодарский край. Министр экономики Александр Руппель рассказал о новых подходах к долгосрочному планированию. Во-первых, была поставлена цель: обеспечить максимальную открытость и прозрачность, привлекая к обсуждению как можно больше людей. Кроме того, был создан информационный портал с обратной связью. А на днях стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край». В сам же процесс разработки Стратегии краснодарцы привлекают профессионалов.



Важный этап в стратегическом планировании, подчеркивает Руппель, это формирование ключевых направлений. В приоритетных отраслях экономики взят курс на создание кластеров.



На этот, без сомнения, важный аспект обратил внимание и глава Калмыкии Алексей Орлов.



Обсудили еще один вопрос «О внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах России». Поделились опытом астраханцы, занимающие в рейтинге 26 место. Министр экономики Эллина Полянская рассказала о результатах первого этапа. По ее словам, активизировалась деятельность по привлечению инвестиций, и развитию частного партнерства некоторых муниципалитетов. Лишь один пример. В одном из районов заработал крупный завод по переработке томатов. А это и дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, и рабочие места.



Резонансным было выступление министра степного региона Зои Санджиевой. Как отмечают ее коллеги, Калмыкия пошла дальше всех. Здесь создаются благоприятные условия не только для привлечения инвестиций, но и ведения бизнеса. А еще разработана и внедрена методика оценки эффективности принимаемых в муниципалитетах мер, с целью выявить лучшие практики. Первые результаты рейтинга, состоящего из 10 показателей, подведут уже в конце августа.

По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения. Открывая заседание экономического Совета Ассоциации, глава республики подчеркнул важность темы, вынесенной на обсуждение. Это «Стратегия экономического развития субъектов РФ». В обществе, а именно, у населения и бизнеса, по словам Алексея Орлова, должно быть четкое понимание вектора развития региона, его приоритетных направлений. Калмыкия актуализировала принятую несколько лет назад программу - 2020 с учетом новых обстоятельств, сложившихся в экономике страны и за ее пределами.Ну, а впереди – разработка нового документа, рассчитанного на период до 2030 года. И этим уже активно занимается Краснодарский край. Министр экономики Александр Руппель рассказал о новых подходах к долгосрочному планированию. Во-первых, была поставлена цель: обеспечить максимальную открытость и прозрачность, привлекая к обсуждению как можно больше людей. Кроме того, был создан информационный портал с обратной связью. А на днях стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край». В сам же процесс разработки Стратегии краснодарцы привлекают профессионалов.Важный этап в стратегическом планировании, подчеркивает Руппель, это формирование ключевых направлений. В приоритетных отраслях экономики взят курс на создание кластеров.На этот, без сомнения, важный аспект обратил внимание и глава Калмыкии Алексей Орлов.Обсудили еще один вопрос «О внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах России». Поделились опытом астраханцы, занимающие в рейтинге 26 место. Министр экономики Эллина Полянская рассказала о результатах первого этапа. По ее словам, активизировалась деятельность по привлечению инвестиций, и развитию частного партнерства некоторых муниципалитетов. Лишь один пример. В одном из районов заработал крупный завод по переработке томатов. А это и дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, и рабочие места.Резонансным было выступление министра степного региона Зои Санджиевой. Как отмечают ее коллеги, Калмыкия пошла дальше всех. Здесь создаются благоприятные условия не только для привлечения инвестиций, но и ведения бизнеса. А еще разработана и внедрена методика оценки эффективности принимаемых в муниципалитетах мер, с целью выявить лучшие практики. Первые результаты рейтинга, состоящего из 10 показателей, подведут уже в конце августа.По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.



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