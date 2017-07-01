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Вчера, 20:50

Ассоциация "Юг" приняла важные для субъектов ЮФО решения


Ассоциация "Юг" приняла важные для субъектов ЮФО решенияОткрывая заседание экономического Совета Ассоциации, глава республики подчеркнул важность темы, вынесенной на обсуждение. Это «Стратегия экономического развития субъектов РФ». В обществе, а именно, у населения и бизнеса, по словам Алексея Орлова, должно быть четкое понимание вектора развития региона, его приоритетных направлений. Калмыкия актуализировала принятую несколько лет назад программу - 2020 с учетом новых обстоятельств, сложившихся в экономике страны и за ее пределами.

Ну, а впереди – разработка нового документа, рассчитанного на период до 2030 года. И этим уже активно занимается Краснодарский край. Министр экономики Александр Руппель рассказал о новых подходах к долгосрочному планированию. Во-первых, была поставлена цель: обеспечить максимальную открытость и прозрачность, привлекая к обсуждению как можно больше людей. Кроме того, был создан информационный портал с обратной связью. А на днях стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край». В сам же процесс разработки Стратегии краснодарцы привлекают профессионалов.

Важный этап в стратегическом планировании, подчеркивает Руппель, это формирование ключевых направлений. В приоритетных отраслях экономики взят курс на создание кластеров.

На этот, без сомнения, важный аспект обратил внимание и глава Калмыкии Алексей Орлов.

Обсудили еще один вопрос «О внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах России». Поделились опытом астраханцы, занимающие в рейтинге 26 место. Министр экономики Эллина Полянская рассказала о результатах первого этапа. По ее словам, активизировалась деятельность по привлечению инвестиций, и развитию частного партнерства некоторых муниципалитетов. Лишь один пример. В одном из районов заработал крупный завод по переработке томатов. А это и дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, и рабочие места.

Резонансным было выступление министра степного региона Зои Санджиевой. Как отмечают ее коллеги, Калмыкия пошла дальше всех. Здесь создаются благоприятные условия не только для привлечения инвестиций, но и ведения бизнеса. А еще разработана и внедрена методика оценки эффективности принимаемых в муниципалитетах мер, с целью выявить лучшие практики. Первые результаты рейтинга, состоящего из 10 показателей, подведут уже в конце августа.
По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие решения.



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