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Сегодня, 17:28

Элиста в очередной раз соберет членов Ассоциации «Юг»


Элиста в очередной раз соберет членов Ассоциации «Юг»Элиста – очередной раз соберет членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Юг». Напомним, её возглавляет Глава Калмыкии Алексей Орлов. Заседание экономического Совета состоится уже завтра. А сегодня на встрече у главы республики обсудили его повестку дня. Как заявил Председатель Исполнительного комитета Ассоциации Павел Пронин, основными станут три вопроса. С сообщением «О стратегии субъекта Российской Федерации: механизм разработки» выступит министр экономики Краснадарского края. О практике внедрения Стандарта развития конкуренции – расскажет руководитель экономического ведомства Астраханской области. Своими наработками поделятся и их калмыцкие коллеги.
В интервью Павел Пронин подчеркнул, что Ассоциация регулярно проводит свои встречи в калмыцкой столице, на которых обсуждаются значимые для регионов Юга России проблемы.



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