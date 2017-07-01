Элиста в очередной раз соберет членов Ассоциации «Юг»

Элиста – очередной раз соберет членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Юг». Напомним, её возглавляет Глава Калмыкии Алексей Орлов. Заседание экономического Совета состоится уже завтра. А сегодня на встрече у главы республики обсудили его повестку дня. Как заявил Председатель Исполнительного комитета Ассоциации Павел Пронин, основными станут три вопроса. С сообщением «О стратегии субъекта Российской Федерации: механизм разработки» выступит министр экономики Краснадарского края. О практике внедрения Стандарта развития конкуренции – расскажет руководитель экономического ведомства Астраханской области. Своими наработками поделятся и их калмыцкие коллеги.

В интервью Павел Пронин подчеркнул, что Ассоциация регулярно проводит свои встречи в калмыцкой столице, на которых обсуждаются значимые для регионов Юга России проблемы. Элиста – очередной раз соберет членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Юг». Напомним, её возглавляет Глава Калмыкии Алексей Орлов. Заседание экономического Совета состоится уже завтра. А сегодня на встрече у главы республики обсудили его повестку дня. Как заявил Председатель Исполнительного комитета Ассоциации Павел Пронин, основными станут три вопроса. С сообщением «О стратегии субъекта Российской Федерации: механизм разработки» выступит министр экономики Краснадарского края. О практике внедрения Стандарта развития конкуренции – расскажет руководитель экономического ведомства Астраханской области. Своими наработками поделятся и их калмыцкие коллеги.В интервью Павел Пронин подчеркнул, что Ассоциация регулярно проводит свои встречи в калмыцкой столице, на которых обсуждаются значимые для регионов Юга России проблемы.



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